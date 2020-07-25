Фото: Олег Яровиков В Башкирии продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров продлил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса людям старше 65 лет до 9 августа за исключением случаев обращения за неотложной медицинской помощью, покупки продуктов, лекарств, обращений в салоны связи, поездок к садовым и дачным участкам, посещения кладбищ, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Соответствующие изменения внесены в указ «О введении режима «Повышенная готовность» на территории РБ в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

Кроме того, 14-дневный режим самоизоляции сохраняется для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Башкортостан, а также россиян, прибывших из иностранных государств вывозными рейсами.

«Деятельность отдельных профилакториев и санаторно-оздоровительных лагерей, в которых лечат детей, а также отдельных детских оздоровительных и пришкольных лагерей, лагерей труда и отдыха детей будет возобновляться в соответствии с решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.