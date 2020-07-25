В Уфе стартуют бесплатные экскурсии по историческим местам и достопримечательностям

С 29 июля в Уфе стартуют бесплатные экскурсии по историческим и достопримечательным местам, сообщил глава Госкомитета Башкирии по туризму Салават Нафиков.

По его словам, маршрут экскурсии уникален.

«После наших пеших прогулок вы по-новому взглянете на Уфу, — убежден Салават Нафиков. — Столица Башкирии является малой родиной для многих артистов, поэтов и спортсменов, чьи имена сегодня известны всему миру. Вместе с профессиональным гидом пройдетесь по тем улицам, по которым в свое время ходили Земфира, Шевчук и Рудольф Нуреев».

Экскурсии будут проходить еженедельно, по средам и пятницам, дважды в день — в 19.00 и 20.30.

Обязательное условие для участия — наличие защитной маски и соблюдение социальной дистанции между экскурсантами.

Место встречи: «Гостиный двор», арт – объект «TERRA BASHKIRIA».

Участвовать в бесплатной экскурсии по историческим и достопримечательным местам может любой желающий. Все, что нужно — заранее зарегистрироваться на сайте terrabashkiria.ru.

В электронном бланке регистрации необходимо указать ФИО, контакты, дату и время экскурсии, количество человек.

Запись на экскурсию заканчивается за три часа до начала.

Количество мест в группах ограничено: до 12 человек.

«Уфа – очень интересная, но не все это знают, включая самих уфимцев. Мы хотим, чтобы жители и гости столицы начали любить этот город, узнали про Уфу много нового», — резюмировал председатель Госкомтуризма Башкирии.