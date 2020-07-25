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В Башкирии просят помочь собраться в школу детям из малообеспеченных семей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии продолжается акция «Помоги собраться в школу», главная задача которой — помочь малообеспеченным, многодетным, неполным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, подготовиться к новому учебному году.

Благотворительная акция продлится до конца августа.

«Пандемия сказалась на благополучии семей. Все больше семей обращаются в службы семьи с просьбой о помощи, — констатировали в пресс-службе Минтруда региона. — Необходимо все, что должно быть в ученическом портфеле: письменные принадлежности, тетради, наборы для рисования (только новые), а также школьная форма, учебники, художественная литература, сохранившиеся в хорошем состоянии».
Сбор школьных принадлежностей проводится в межрайонных центрах «Семья» и их отделений в городах и районах республики. Адреса центров можно найти здесь.

Все собранные вещи и школьные принадлежности направят в семьи, состоящие на учете в подведомственных Минтруду учреждениях социальной поддержки населения.

Итоги традиционной акции «Помоги собраться в школу» подведут в сентябре.

Как сообщал «Башинформ», в прошлом году в рамках этой масштабной акции помощь на сумму около 10 млн рублей получили более 7,8 тысячи детей.

Галина Бахшиева
Теги: акция, помоги собраться в школу
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