В ближайшие дни Башкирию ждут грозы, ливни и относительно теплая погода
В ближайшие дни Башкирию ждут грозы, ливни и относительно теплая погода Фото: Олег Яровиков
В ближайшие три дня жителей Башкирии ждут грозы, ливни и относительно теплая погода, сообщили синоптики республики.
В субботу, по данным Башгидромета, будет облачно, с прояснениями. Днем по республике пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогнозируется гроза. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый.
Температура воздуха днем — от 17 до 22 градусов.
В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, грозы, локально ливни. Ветер северный, северо-западный умеренный, порывистый.
Температура воздуха ночью — 9-14 градусов, днем — от 18 до 23.
В понедельник, как и накануне, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, локально ливни. Ветер северный, северо-западный умеренный, порывистый.
Температура воздуха ночью по прежнему 9-14 градусов, днем — 18-23.