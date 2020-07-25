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В ближайшие дни Башкирию ждут грозы, ливни и относительно теплая погода

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В ближайшие дни Башкирию ждут грозы, ливни и относительно теплая погода Фото: Олег Яровиков

В ближайшие три дня жителей Башкирии ждут грозы, ливни и относительно теплая погода, сообщили синоптики республики.

В субботу, по данным Башгидромета, будет облачно, с прояснениями. Днем по республике пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогнозируется гроза. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый.

Температура воздуха днем — от 17 до 22 градусов.

В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, грозы, локально ливни. Ветер северный, северо-западный умеренный, порывистый.

Температура воздуха ночью — 9-14 градусов, днем — от 18 до 23.

В понедельник, как и накануне, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, локально ливни. Ветер северный, северо-западный умеренный, порывистый.

Температура воздуха ночью по прежнему 9-14 градусов, днем — 18-23.

Галина Бахшиева
Теги: погода
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