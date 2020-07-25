Фото: администрация Куюргазинского района В Куюргазинском районе начали подготовку к Курбан-байрам Фото: администрация Куюргазинского района

31 июля мусульмане всего мира будут праздновать Курбан-байрам. Он отмечается через 70 дней после завершения священного месяца Рамазан, выступает апогеем паломничества и провозглашает милосердие, доброту и любовь к людям. В районах Башкортостана началась подготовка к Курбан-байрам.

Глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов на своей странице в социальных сетях поделился со своими подписчиками, как идет подготовка к празднику в их муниципалитете.

«В онлайн-формате пообщался с главами сельских поселений, имам-хатибами нашего района, сотрудниками ветеринарной службы по вопросам посещения мечетей и совершения жертвоприношения в условиях коронавируса. Жертвоприношение будет, разрешается только на площадке при мечети «Рамазан» и на убойных цехах в Ермолаево и Покровке. Для личного потребления обряд жертвоприношения допускается у себя на подворье. Уважаемые мусульмане нашего района! В день праздника Курбан-байрам на праздничном намазе в мечетях люди могут присутствовать только с соблюдением мер безопасности: в масках, перчатках, с соблюдением социальной дистанции», — написал Юлай Ильясов на своей странице в соцсетях.

Азат хазрат Халилов

«В нашей мечети 31 июля мы проведем утренний намаз. Пока принято решение, что в мечети мы примем всех желающих, но с соблюдением определенных норм, будет бесплатная раздача масок и перчаток, при входе у нас уже установлены санитайзеры. При нашей мечети «Рамазан» есть своя площадка для жертвоприношения, все желающие там могут совершить обряд жертвоприношения. Во время пандемии мы через социальные сети постоянно вели онлайн-трансляции пятничных намазов, она будет организована и в Курбан-байрам. Хочу поздравить всех мусульман республики с наступающим праздником и всем жителям Башкортостана пожелать прежде всего здоровья. Наберитесь терпения, как говорят у нас — сабыр булыгыз, все это скоро пройдет. Берегите себя и своих близких», — сказал Азат хазрат.

Имам-мухтасиб Куюргазинского района и города Кумертаурассказал агентству «Башинформ», что подготовка к празднику идет своим чередом, но в этом году, конечно, он будет проходить с соблюдением всех необходимых мер безопасности.