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В России ужесточается антитабачное законодательство

ПОЛИТИКА

Госдума приняла в третьем чтении закон об ограничении использования электронных сигарет и кальянов, который вводит определение таких понятий, как «электронное курительное изделие» и «кальян», устанавливает ограничения их использования на отдельных территориях, а также предъявляет требования к демонстрации в кино. Вводится и ограничение торговли, в том числе запрет продажи несовершеннолетним и запрет вовлечения детей в процесс потребления указанных изделий. Термин «электронное курительное изделие» охватывает как устройства, продуцирующие аэрозоль или пар путем нагревания жидкости, так и устройства, продуцирующие аэрозоль или дым за счет нагревания табака. Одновременно предложено ввести административную ответственность за нарушение вводимых ограничений.

«Считаю важным поставить заслон распространению различных курительных смесей. Этим сохранить здоровье граждан, в особенности детей и несовершеннолетних, так как кальян является источником распространения вирусов и несёт негативные последствия для здоровья», — отметил депутат Госдумы от «Единой России», заместитель председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин.

ИА «Башинформ»
Теги: новые законы
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