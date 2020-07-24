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Радий Хабиров наградил участников ликвидации лесных пожаров

ПОЛИТИКА

в Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные награды активным участникам ликвидации лесных пожаров, бушевавших в июле 2020 года в Абзелиловском, Бурзянском, Белорецком, Учалинском и других районах.

В числе награжденных – работники лесного хозяйства, представители лесопожарных формирований, волонтёры.

Медалью «За доблесть» посмертно отметили мужественный подвиг волонтёра Расуля Сафина. Его супруга сообщила, что у Расуля Шагалеевича во время тушения пожара в Белорецком районе остановилось сердце. Глава республики выразил соболезнования родным и близким Расуля Сафина и поручил администрации района оказать семье волонтёра необходимую поддержку.

– История с пожарами нас очень сильно тревожила. Потому что погодные условия были критическими, – сказал Радий Хабиров. – Появились несколько очагов, которые в большинстве случаев вызвали причины природного характера – это сухие грозы. При этом все они произошли на очень сложной с точки зрения рельефа территории. В некоторых случаях воду надо было подвозить на лошадях. Поэтому обойтись без ручного труда, без помощи волонтёров было бы очень сложно. Сегодня удалось ликвидировать все очаги, и погода нам помогла. Но именно ваша заслуга в том, что мы не допустили тяжёлого урона для прекрасных лесов нашей республики. И я вас всех за это благодарю.

ИА «Башинформ»
Теги: награды, ликвидация пожаров
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