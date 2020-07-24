Фото: автор В Башкирии детские лагеря и профилактории будут открывать, исходя из эпидобстановки Фото: автор

Согласно последним изменениям в указ главы РБ «О введении режима «Повышенная готовность», оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции будет принимать решение об открытии учреждений летнего отдыха и оздоровления детей, исходя из данных санитарно-эпидемиологической обстановки.

Речь идет о возобновлении работы отдельных оздоровительных учреждений со статусом «профилакторий» или «санаторно-оздоровительный лагерь», имеющих в штате постоянно работающий медперсонал и в которых проводится лечение детей, а также детских оздоровительных лагерей, пришкольных лагерей, лагерей труда и отдыха детей.

Как показал опыт пандемии, дети в основном переносят коронавирус легко или вообще бессимптомно, однако они могут быть носителями инфекции и заражать взрослых, в том числе находящихся в группе риска людей с хроническими заболеваниями и старших возрастов. Для профилактики инфекционных рисков именно школьники одними из первых были отправлены на карантин.