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Природные парки Башкирии испытывают проблемы из-за наплыва туристов

ОБЩЕСТВО

Закрытие границ и переориентация на внутренний отдых привели к резкому росту числа посетителей четырех природных парков Башкирии — «Аслы-куль», «Кандры-куль», «Иремель» и «Мурадымовское ущелье». Рост внутреннего туризма в республике составил около 4,5 раза. Так, только на озеро Кандры-куль в минувшую пятницу приехало 5 тысяч машин. Это создает повышенную нагрузку на природу, поскольку далеко не все отдыхающие соблюдают порядок и чистоту.

Министр природопользования и экологии РБ Урал Искандаров в эфире программы «Уфимский разворот» заявил, что из-за роста числа отдыхающих на берега Аслы-куля были срочно завезены 40 мусорных контейнеров и 15 биотуалетов. Однако проблема все равно стоит достаточно остро. Только 33 из 53 арендаторов береговой линии Кандры-куля, а это в основном турбазы и дома отдыха, заключили договор с регоператором на вывоз мусора.

«Мы вынуждены за счет собственных средств и сил этот мусор вывозить», — отметил министр.

Четыре природных парка республики получают на свое содержание 49 млн рублей в год. Этих денег хватает на зарплату 117 сотрудников и охрану территории. Внутренний туризм в функции дирекций парков не входит. Эту проблему может решить частный бизнес. Урал Искандаров рассказал, что к нему обратились инвесторы, готовые вложиться в обустройство зон отдыха на северном и южном берегах Кандры-куля.

«Мы идем к цивилизованному туризму от дикого палаточного, — заявил глава Минэкологии РБ. — Для палаток нужно отвести специальное место, чтобы не по всей территории они были разбросаны. Также есть инвестор, готовый в южной части Кандры-куля построить коттеджи, чтобы люди в нормальных условиях получали сервис и отдыхали».

Сергей Николаев
Теги: природные парки, туризм
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