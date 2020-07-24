Фото: ИА «Башинформ» В Башкирию возвращаются грозы и порывистый ветер Фото: ИА «Башинформ»

В выходные дожди на территории Башкирии продолжатся. По прогнозам синоптиков, они будут кратковременными. А в некоторых районах к осадкам присоединятся грозы и сильный ветер. Порывы могут достигать до 8 метров в секунду.

«Температура воздуха ночью 11-16°, днем 17-22°», — сообщили в Башгидрометцентре.

В Уфе дождь с грозами 25 июля ожидается во второй половине дня. Ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов, днем потеплеет до +22.