С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение

Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

«Принято решение о возобновлении международного авиасообщения. И при этом мы руководствовались эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности. С 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону», — сказал Мишустин на совещании в российском правительстве.

Как отметил премьер-министр, это решение также ускорит возвращение россиян из-за рубежа.

Авиасообщение возобновится в первую очередь с Великобританией, Турцией и Танзанией, цитирует «Интерфакс» вице-премьера Татьяну Голикову.

Так с 1 августа можно будет улететь в Лондон. В Турции для россиян откроются с 1 августа аэропорты Анкары и Стамбула.

С 10 августа — курортных городов Антальи, Бодрума и Даламана. Кроме того, возобновится авиасообщение с Танзанией, а именно с Занзибаром.

Для аэропортов Москвы, Петербурга и Ростова отменят ограничения по числу прилетающих пассажиров, заявил, в свою очередь, министр транспорта Евгений Дитрих.

«Будет отменено правило, когда за сутки осуществляется прилет не более 500 человек в Москву, а в другие города — не более 200 человек в сутки», — пояснил он.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям российского правительства.