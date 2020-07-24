Фото: Олег Яровиков В Башкирии прокуратура добилась признания женщины ветераном Великой Отечественной войны Фото: Олег Яровиков

93-летнюю жительницу Зианчуринского района признали ветераном Великой Отечественной войны после вмешательства прокуратуры. Кугарчинский межрайонный суд удовлетворил иск ведомства.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, с мая 1941 по июль 1951 года женщина работала в колхозе. Жительница Зианчуринского района обратилась в управление социальной защиты населения с заявлением о присвоении статуса «Ветеран Великой Отечественной войны», но ей отказали.

По мнению чиновников, запись в трудовой книжке заявительницы о работе в период войны не подтверждала данный статус, так как была сделана на основании свидетельских показаний.

Прокурор района обратился в суд с требованием отменить решение ведомства, признать женщину ветераном Великой Отечественной войны и дать ей звание «Труженик тыла».

Иск прокуратуры удовлетворили.