В Уфе активисты, выступающие против стройки во дворе по ул. Ш.Руставели, сорвали съемки

В Уфе журналисты телеканала БСТ, работающие над контентом для программы «Уфимское времечко», пострадали от действий активистов, выступающих против стройки во дворе по ул. Шота Руставели, 5.

Во время репортажа о проблемах аварийного общежития оператора и корреспондента атаковали активисты, во главе которых находилась Алла Яковлева.

По сообщению журналистов, женщина прерывала рассказ о трещинах в стенах, текущей крыше и разрушенных санузлах. Телевизионщики предположили, что Аллу Яковлеву влечет слава «звезды ютьюба», где наглость, бесцеремонность и нахальство можно монетизировать.

«Ее поддерживает несколько человек, не встревающих в прямой конфликт, но снимающих на видео все ее действия. Съемочная группа «БСТ» запечатлела среди «активистов» несовершеннолетнего, который не просто стоял среди людей, а принимал активное участие в действе, снимая беснующуюся Яковлеву на видео. Правомерно ли вовлекать ребенка в такие акции? Соответствуют ли нормы поведения законных представителей несовершеннолетних законам Российской Федерации? С этим вопросом будут разбираться органы опеки Орджоникидзевского района Уфы», — сообщили журналисты.