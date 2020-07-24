Фото: Ксения Калинина Жителю Башкирии пришлось заплатить 67 штрафов за нарушения ПДД, чтобы продать BMW Фото: Ксения Калинина

В Башкирии житель Мелеуза оплатил 67 штрафов за нарушения ПДД. По ним все исполнительные производства находились в местном отделении судебных приставов.

«Указанный гражданин, уведомленный надлежащим образом о необходимости оплаты, не торопился с погашением задолженности. Поэтому в отношении него были предприняты меры принудительного исполнения. В частности, судебный пристав вынес постановление о запрете на проведение регистрационных действий с автомобилем BMW, принадлежащим должнику», — сообщили в пресс-службе УФССП по РБ.

Вскоре после этого все штрафы на общую сумму 47 тысяч рублей хозяин иномарки погасил. Оказалось, что автовладелец запланировал сделку продажи машины и, чтобы она не сорвалась, поспешил разобраться с накопленными долгами.