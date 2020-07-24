АО «Транснефть – Урал» проанализировало 17 тысяч проб в рамках экологического мониторинга

АО «Транснефть – Урал» в рамках эколого-аналитического мониторинга в первом полугодии 2020 года выполнило исследование 17,3 тысяч проб. За шесть месяцев специалистами АО «Транснефть – Урал» и сторонних лабораторий проведен анализ более 16 тысяч проб поверхностных и сточных вод, питьевой воды и технической воды из скважин, 541 пробы состояния почв, 713 проб выбросов в атмосферу.

Мониторинг выполняется на постоянной основе с целью контроля соблюдения экологических нормативов на площадочных производственных объектах предприятия и линейной части обслуживаемых магистральных трубопроводов на всей территории деятельности.

Проведенные лабораторные исследования показали отсутствие превышения предельно-допустимых концентраций контролируемых веществ на границах санитарно-защитных зон, в сточных и природных водах.