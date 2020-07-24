Фото: ИА «Башинформ» Спикер башкирского парламента ответил на предложение депутата Госдумы вернуть пятую графу Фото: ИА «Башинформ»

Председатель Госсобрания – Курултая Башкирии Константин Толкачев ответил на очередную инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова вернуть в паспорт указание национальности гражданина. Сегодня стало известно, что петербургский депутат от «Единой России» направил в Минюст соответствующее предложение.

«Пресловутый «пятый пункт» и негласное разделение национальностей по принципу благонадежности компартии сыграли недобрую службу идее документального сохранения национальной и этнической принадлежности граждан», – цитируют СМИ обращение Милонова.

По его мнению, изъятие графы «национальность» из паспорта стало символом «демократического прорыва из мрака красной деспотии», однако спустя годы некоторые граждане желают вернуть соответствующую графу.

Депутат предлагает указывать национальность в графе «Особые отметки», куда вносятся данные группы крови или отметки о воинской повинности.

Эксперты эту идею не поддерживают. «По мнению главы российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенанта Юрия Жданова, введение графы «национальность» может привести к злоупотреблениям. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, управляющий директор Экспертного института социальных исследований Владимир Зорин заявил, что возвращение пятой графы не будет способствовать улучшению межнациональных отношений», — пишет «Петербургский формат».

Спикер башкирского парламента считает, что указание национальности в паспорте может быть правом граждан, но ни в коем случае не обязанностью. Он напомнил, что в данная инициатива не нова, такие предложения неоднократно звучали раньше.

«Полагаю, в данном вопросе нужно руководствоваться Конституцией Российской Федерации. В статье 26 четко сказано: «Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности». Пятая графа должна быть правом, а не обязанностью», — высказался .Константин Толкачев.

«Национальные вопросы – тема довольно тонкая. Здесь нельзя действовать сгоряча и принимать поспешные решения. Тем более что мы живем в стране, где широко распространены межнациональные браки. Недопустимо, чтобы вопрос о национальности в паспорте ребенка стал камнем преткновения в семьях», — считает спикер башкирского парламента.

В Башкирии некоторое время действовали местные вкладки в паспорта, где указывались национальности, и которые граждане могли получить по желанию.