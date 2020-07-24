Фото: Нелли Рахматуллина Храму села Нордовка Мелеузовского района в этом году исполняется 130 лет Фото: Нелли Рахматуллина

История храма святых — бессребреников, врачевателей и чудотворцев Космы и Дамиана, расположенного в центре села Нордовка Мелеузовского района, насчитывает уже 130 лет. Как свидетельствуют исторические документы, первоначально он был приписан к церкви поселка Зирган. Статус самостоятельного Нордовского прихода был получен в 1904 году.

Несмотря на то, что в годы советской власти по всей стране разрушались и закрывались культовые сооружения, храм в Нордовке продолжал действовать вплоть до 1942 года. Это стало возможным благодаря жителям села, которые посылали целые делегации в районный центр в защиту своего храма. Однако до 1946 года храм был временно закрыт. Иконостас был разобран и вместе с иконами был помещен в складское помещение, находящееся с правой стороны притвора храма. В это время церковь служила для хранения зерна. Но даже в это время, местные жители, обрабатывая здесь зерно, слышали под сводами небесное ангельское пение.

В 1946 году иконостас храма и внутреннее убранство были восстановлены в первозданном виде, была восстановлена и служба. За свою 130-летнюю историю он сохранил первозданный вид, — рассказывает настоятель храма – иеромонах Зосима (Кондраков).

Храм имеет деревянный резной иконостас (покрытый сусальным золотом) с первозданными иконами, большое свечное бронзовое паникадило, свисающее на цепи с купола храма, сохранившиеся со дня его постройки.

Местные старожилы утверждают, что храм был построен без единого гвоздя, а при начале его строительства был слышен удивительный звон колокольни, доносившийся откуда-то сверху.

Иеромонах Зосима (Кондраков) служит здесь настоятелем уже пять лет. Сам он уроженец деревни Аленино Киржачcкого района Владимирской области.

«В храм меня привела моя бабушка — Гашина Клавдия. Она была глубоко верующим человеком, выполняла все молитвенные правила и жила в миру как монахиня. В 5 лет меня взял пономарить в Свято- Никольский храм села Филипповское протоиерей Стахий. Там я пономарил 12 лет, при храме окончил воскресную школу. По окончанию девяти классов поступил в вечернюю сменную школу № 77 города Москвы, а затем в Ярославскую духовную семинарию. Господь меня приводит послушником, монастыря Никиты Столпника в Переславль Залеский. В монастыре я пономарил и был бригадиром строительной бригады», — рассказывает свою историю настоятель храма.

«Владыка Николай – умный и мудрый руководитель, для меня он стал наставником во всех делах. По благословению владыки я перевелся из Ярославской семинарии в Оренбургскую духовную семинарию, и её окончил в 2018-м году. Параллельно поступил в университет имени Разумовского на экономический факультет. Также с благословения владыки поступил в БГУ на факультет теологии. Конечно, сложно совмещать учёбу и служение, но я с этим справляюсь», — продолжает иеромонах Зосима.

«По всеобщей молитве прихожан нашли спонсоров, которые стали жертвовать на восстановление храма. один из них Дмитрий Семенихин. Была, проведена колоссальная работа по восстановлению: заменены, окна полы, крыша установлены золотые купола, вновь построена колокольня. Из Ярославля, привезли колокола, которые отлиты по старинным традициям, провели внутреннюю отделку и реставрацию икон и царских врат. Также достроен церковный дом, но работы ещё не завершены. Очень хочется к 130-летию реставрировать забор вокруг храма, но для этого нужно 3,5 млн рублей. Я надеюсь, с божьей помощью мы и забор сделаем, и совершим много других полезных и благочинных дел».

«Будете в наших краях, заезжайте в наше село, посетите наш храм, чтобы полюбоваться его красотой, поставить свечку, постоять в тишине, мы вам всегда рады», — сказал в заключение нашей беседы отец Зосима.

Волею судеб отец Зосима переезжает в Башкортостан. Здесь епископ Салаватский и Кумертауский Николай рукоположил его во дьяконы, позже состоялась и его священническая хиротония. В 2019-м году священник принимает монашеский постриг в Покрова-Эннатском мужском монастыре села Дедова Федоровского района.Настоятель церкви села Нордовка, рассказал агентству «Башинформ», что за 130 лет храм, конечно, успел обветшать и требовал ремонта. И при поддержке владыки начались восстановительные работы.Отец Зосима является не только настоятелем храма, но и благочинным по монастырям Салаватской епархии. Он совершает богослужение в исправительной колонии №2 города Салавата, где начинается строительство храма. Настоятель храма святых – бессребреников Космы и Дамиана уверен, что сегодня в непростые времена, люди стали больше обращаться к религии, становиться милосерднее и добрее.