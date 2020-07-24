Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 70.96 ↑

EUR 82.18 ↓

24 июля Пятница

Уфа   °

Молния
24.07.20: всего с COVID-19 - 6500, за сутки - 37 новых заражений, выздоровело 4781 (+6 за сутки), количество умерших - 21
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Храму села Нордовка Мелеузовского района в этом году исполняется 130 лет

ОБЩЕСТВО
Фото: Нелли Рахматуллина

Храму села Нордовка Мелеузовского района в этом году исполняется 130 лет Фото: Нелли Рахматуллина

История храма святых — бессребреников, врачевателей и чудотворцев Космы и Дамиана, расположенного в центре села Нордовка Мелеузовского района, насчитывает уже 130 лет. Как свидетельствуют исторические документы, первоначально он был приписан к церкви поселка Зирган. Статус самостоятельного Нордовского прихода был получен в 1904 году.

Несмотря на то, что в годы советской власти по всей стране разрушались и закрывались культовые сооружения, храм в Нордовке продолжал действовать вплоть до 1942 года. Это стало возможным благодаря жителям села, которые посылали целые делегации в районный центр в защиту своего храма. Однако до 1946 года храм был временно закрыт. Иконостас был разобран и вместе с иконами был помещен в складское помещение, находящееся с правой стороны притвора храма. В это время церковь служила для хранения зерна. Но даже в это время, местные жители, обрабатывая здесь зерно, слышали под сводами небесное ангельское пение.

В 1946 году иконостас храма и внутреннее убранство были восстановлены в первозданном виде, была восстановлена и служба. За свою 130-летнюю историю он сохранил первозданный вид, — рассказывает настоятель храма – иеромонах Зосима (Кондраков).

Храм имеет деревянный резной иконостас (покрытый сусальным золотом) с первозданными иконами, большое свечное бронзовое паникадило, свисающее на цепи с купола храма, сохранившиеся со дня его постройки.

Местные старожилы утверждают, что храм был построен без единого гвоздя, а при начале его строительства был слышен удивительный звон колокольни, доносившийся откуда-то сверху.

Иеромонах Зосима (Кондраков) служит здесь настоятелем уже пять лет. Сам он уроженец деревни Аленино Киржачcкого района Владимирской области.

«В храм меня привела моя бабушка — Гашина Клавдия. Она была глубоко верующим человеком, выполняла все молитвенные правила и жила в миру как монахиня. В 5 лет меня взял пономарить в Свято- Никольский храм села Филипповское протоиерей Стахий. Там я пономарил 12 лет, при храме окончил воскресную школу. По окончанию девяти классов поступил в вечернюю сменную школу № 77 города Москвы, а затем в Ярославскую духовную семинарию. Господь меня приводит послушником, монастыря Никиты Столпника в Переславль Залеский. В монастыре я пономарил и был бригадиром строительной бригады», — рассказывает свою историю настоятель храма.
Волею судеб отец Зосима переезжает в Башкортостан. Здесь епископ Салаватский и Кумертауский Николай рукоположил его во дьяконы, позже состоялась и его священническая хиротония. В 2019-м году священник принимает монашеский постриг в Покрова-Эннатском мужском монастыре села Дедова Федоровского района.
«Владыка Николай – умный и мудрый руководитель, для меня он стал наставником во всех делах. По благословению владыки я перевелся из Ярославской семинарии в Оренбургскую духовную семинарию, и её окончил в 2018-м году. Параллельно поступил в университет имени Разумовского на экономический факультет. Также с благословения владыки поступил в БГУ на факультет теологии. Конечно, сложно совмещать учёбу и служение, но я с этим справляюсь», — продолжает иеромонах Зосима.
Настоятель церкви села Нордовка, рассказал агентству «Башинформ», что за 130 лет храм, конечно, успел обветшать и требовал ремонта. И при поддержке владыки начались восстановительные работы.
«По всеобщей молитве прихожан нашли спонсоров, которые стали жертвовать на восстановление храма. один из них Дмитрий Семенихин. Была, проведена колоссальная работа по восстановлению: заменены, окна полы, крыша установлены золотые купола, вновь построена колокольня. Из Ярославля, привезли колокола, которые отлиты по старинным традициям, провели внутреннюю отделку и реставрацию икон и царских врат. Также достроен церковный дом, но работы ещё не завершены. Очень хочется к 130-летию реставрировать забор вокруг храма, но для этого нужно 3,5 млн рублей. Я надеюсь, с божьей помощью мы и забор сделаем, и совершим много других полезных и благочинных дел».
Отец Зосима является не только настоятелем храма, но и благочинным по монастырям Салаватской епархии. Он совершает богослужение в исправительной колонии №2 города Салавата, где начинается строительство храма. Настоятель храма святых – бессребреников Космы и Дамиана уверен, что сегодня в непростые времена, люди стали больше обращаться к религии, становиться милосерднее и добрее.
«Будете в наших краях, заезжайте в наше село, посетите наш храм, чтобы полюбоваться его красотой, поставить свечку, постоять в тишине, мы вам всегда рады», — сказал в заключение нашей беседы отец Зосима.

Азат Гиззатуллин
Теги: Салаватская епархия, храмы, село Нордовка
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии спустя пять дней поисков пропавшую без вести 10-летнюю девочку нашли мертвой
В Башкирии трагедией завершились поиски пропавшей пять дней назад у реки Уфимки 10-летней девочки. Все эти дни была надежда, что ее найдут живой. Спасате
В Уфе идет ремонт 22 объектов дорожной сети протяженностью более 20 км
В текущем году благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Уфе отремонтируют 22 объекта улично-дорожной сети прот
В Башкирии очень тяжелая история с медицинскими кадрами - Минздрав
В Башкирии очень тяжелая история с медицинскими кадрами. Об этом в медиацентре «Россия» 23 июля на онлайн-пресс-конференции по ситуации с коронавирусом з
В Башкирии при столкновении с грузовиком погиб водитель «Лады Ларгус»
В Мечетлинском районе Башкортостана на 127 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит около 04.00 часов утра 23 июля произошло смертельное ДТП с участием от
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть