28 июля во время онлайн-форума «Про питание» обсудят готовность школ к бесплатному питанию

28 июля в 10:00 по московскому времени в агентстве «Интерфакс» Бюро расследований ОНФ проведет Всероссийский онлайн-форум «Про питание», посвященный вопросам организации школьного питания детей в стране с 1 сентября 2020 года. Обеспечение бесплатным питанием начальной школы в регионах и их готовность к этому, общественный контроль и контроль со стороны органов власти, возможность изменения ранее заключенных контрактов на организацию питания в связи со вступлением в силу нового федерального закона – лишь часть вопросов, которые будут подняты на мероприятии.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Программа включает общую дискуссию и две тематических секции: для заказчиков и поставщиков и для родителей и общественных контролеров. Трансляция будет доступна после регистрации на сайте.

Напомним, что активисты и эксперты проекта Бюро расследований ОНФ с 2017 году работают над вопросом обеспечения качественным питанием детей в школах и детских садах страны. Предложения общественников об усилении контроля, о пересмотре ответственных за питание детей, а также о возможности обеспечения бесплатным питанием вошли в перечень поручений президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина. Ранее глава государства в послании Федеральному Собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

1 марта президент России подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов. Он позволяет обеспечить бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года.

С 1 сентября 2020 года ученики всех школ Башкортостана с 1 по 4 классы будут обеспечены бесплатным питанием. Об этом в начале марта на оперативном совещании в правительстве заявил глава республики Радий Хабиров. Он также отметил, что в новом учебном году стоимость одноразового горячего питания для школьников младших классов всей республики составит 55 рублей.