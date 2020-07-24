За 120 лет население Стерлитамака выросло в 18 раз - Башстат

Фото: Олег Яровиков, 1maps.ru











Фото: Олег Яровиков, 1maps.ru

По информации Башстата, во время первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года в Стерлитамаке переписали 15 550 человек (8037 мужского пола и 7513 женского).

Из них дворян было насчитано 373, духовенства – 38, купцов – 186, мещан – 10 325, крестьян – 4 267, иностранцев – 17, остальные сословия – 344 человек;

по родному языку: русский – 9753, башкирский – 1274, татарский – 3779, остальные – 564;

по образованию: грамотных – 5507, неграмотных – 10 043 человек.

В 1919-1922 годах в Стерлитамаке располагалось правительство Автономной Башкирской Социалистической Республики.

В 1922 году в городе начала работать электростанция, лесопилки, мельницы, немного позднее на их базе открылись кожевенно-овчинный и лесопильный заводы.

По итогам Всесоюзной переписи населения 1926 года население Стерлитамака составляло 24 609 человек. В 1934 году в город прибыл первый товарный поезд. К 1939 году население выросло на 58% — 38 786 человек.

В годы Великой Отечественной войны в Стерлитамак эвакуировали несколько промышленных предприятий: содовый и цементный заводы, завод «Красный пролетарий», Одесский станкостроительный завод имени Ленина, Московская обувная фабрика и другие. В середине 20 века Стерлитамак стал крупным нефтехимическим городом.

На начало 2020 года в Стерлитамаке проживало 276,4 тыс. жителей (125,7 тыс. мужчин, 150,7 тыс. женщин) — представители более 80 национальностей и этнических групп.

На каждую тысячу стерлитамакцев в экономике заняты 689 (в среднем по республике – 594).

Из 1000 человек 181 имеет высшее или послевузовское образование (в среднем по РБ — 175), неполное высшее – 46 (40), среднее профессиональное образование – 390 (334).

Историческая справка. Возникновение Стерлитамака связано с введением государственной монополии на соль. В середине 18 века на месте впадения рек Ашкадар и Стерля в реку Белую построили Стерлитамакскую солевозную пристань. Первое упоминание о Стерлитамаке как уездном городе относится к 1781 году после подписания указа Екатерины II об учреждении Уфимской и Оренбургской губерний.