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24.07.20: всего с COVID-19 - 6500, за сутки - 37 новых заражений, выздоровело 4781 (+6 за сутки), количество умерших - 21
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За сутки COVID-19 в Башкирии заболели 37 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

За сутки COVID-19 в Башкирии заболели 37 человек Фото: Олег Яровиков

По данным на 24 июля, в Башкирии зарегистрировано 6500 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки число инфицированных COVID-19 увеличилось на 37 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Из 6500 заболевших коронавирусом выздоровели 4781 человек. 6 из них — за последние сутки.

Умерших за сутки от COVID-19 в Башкирии не зарегистрировано, их общее число составляет 21 человек.

Всего в регионах страны выявлено 800 849 заболевших, 5 811 из которых — за минувшие сутки. Выздоровели — 588 774 человека. Из них 8 444 — за сутки.

С начала эпидемии COVID-19 в России умерли 13 046 инфицированных, 154 из которых — за последние сутки.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
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