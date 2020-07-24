В Башкирии в этом сезоне летние детские лагеря отдыха уже не откроются. Такое решение принято исходя из эпидемиологической ситуации в республике. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации главы региона Урал Кильсенбаев во время онлайн-совещания с редакторами СМИ.

В Башкирии в этом году летние детские лагеря отдыха уже не откроются Фото: автор

Гульфия Акулова

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