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В Башкирии в этом году летние детские лагеря отдыха уже не откроются

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии в этом году летние детские лагеря отдыха уже не откроются Фото: автор

В Башкирии в этом сезоне летние детские лагеря отдыха уже не откроются. Такое решение принято исходя из эпидемиологической ситуации в республике. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации главы региона Урал Кильсенбаев во время онлайн-совещания с редакторами СМИ.

﻿«У нас ежедневно прибавляется около 50 заболевших. — сказал он. — А между тем, впереди 1 сентября. Чтобы соблюсти требования Роспотребнадзора, мы будем вынуждены переходить на трехсменную, четырехсменную учебу, чтобы обезопасить детей. Но этого бы не хотелось. Нужно приложить все усилия, чтобы к сентябрю выйти с малым количеством заболеваемости коронавирусом. В связи с этим было принято решение в этом году в Башкирии детские лагеря вообще не открывать. Приведу пример, в соседнем регионе было открыто два лагеря, и там случилась вспышка коронавируса. Представьте себе — детский лагерь превратился в обсерватор — туда и родителей не пускают, и детей не выпускают. Они в течение минимум 14-ти дней должны были находиться в закрытом режиме. Мы не хотим такого допускать».
Напомним, начало работы пришкольных и загородных лагерей уже несколько раз переносили. 20 июля учреждения перевели в виртуальный режим работы, сообщал «Башинформ». Список 43-онлайн-смен представлен на сайте министерства образования Башкирии.

Гульфия Акулова
Теги: детский отдых
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