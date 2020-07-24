Башкирия вошла в Топ регионов с самой вкусной едой

Башкирия попала в Топ-9 регионов страны, где туристов кормят самой вкусной едой. Таковы результаты исследования, проведенного российским сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, который опросил пользователей социальных сетей и выявил, в каких регионах России они ели самые вкусные блюда в путешествии.

Выяснилось, что большинство туристов или около 26% ели самую вкусную еду в Крыму. Больше всего им понравились жареная барабулька, караимские кибины, а также жульен из мидий и рапанов.

На втором месте — Краснодарский край с его кубанским борщом, шашлыком и адыгейским сыром — почти 20% опрошенных.

Еще около 15% путешественников едут на Северный Кавказ, чтобы попробовать местные шашлыки, шурпу, хычины и попить айран.

На четвертом месте рейтинга — Башкирия. Более 10% респондентов, побывавших в Башкирии заявили, что самые вкусные блюда подают здесь.

На пятом месте с самой вкусной едой — Татарстан, за который отдали свои голоса свыше 10% туристов.

На Дальнем Востоке местная еда понравилась почти 7% опрошенных, в Калининградской области — около 6%.

Замыкают рейтинг самой вкусной местной еды Карелия и Свердловская область — по 5%.