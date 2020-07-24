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В COVID-госпиталях Башкирии медики питались булочками с плесенью и замороженным супом

ОБЩЕСТВО
Фото: Реском профсоюза работников здравоохранения

В COVID-госпиталях Башкирии медики питались булочками с плесенью и замороженным супом Фото: Реском профсоюза работников здравоохранения

В Башкирии для COVID-госпиталей пяти больниц решено сменить поставщика питания. Вопрос качества еды медиков был поднят на заседании Минздрава, Госкомторговли и Профсоюза работников здравоохранения РБ.

«К нам поступили жалобы, в том числе коллективные, от медиков COVID-бригад Дюртюлинской, Мелеузовской, Туймазинской ЦРБ, городской больницы Кумертау и Белорецкой ЦРКБ о крайне низком качестве блюд, поставляемых кооперативом «Кармаскалинский», — сообщила заместитель председателя республиканской организации профсоюза Роза Аминова. – Замороженный суп и булочки с плесенью, — вот чем кормили в госпиталях. Парадокс, при наличии собственной кухни, пациенты районных больниц питались лучше, чем сотрудники COVID-смен, которые и без того работают в сложнейших условиях. О чем мы указали в обращении профсоюза к поставщику».

По данным пресс-службы профсоюза, уже со следующей недели медработники COVID-госпиталей Дюртюлинской и Туймазинской ЦРБ начнут получать горячие, свежие блюда, приготовленные пищеблоками больниц, питание в Мелеузовской ЦРБ и ГБ г. Кумертау будет обеспечивать ООО «Самовар» (Уфа). В Белорецкой ЦРКБ поставщиком останется кооператив «Кармаскалинский», но блюда будут доставляться охлажденными и, надеются участники заседания, качественными.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, медицина
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