В Башкирии стартовал набор в Молодежную археологическую школу

В Башкирии объявлен набор в «Молодежную археологическую школу на Южном Урале 2020».

Об этом сообщил руководитель школы Александр Колонских в официальной группе школы.

«Мы едем в Бураевский район, где будем изучать Бустанаевские курганы – кладбище кочевников эпохи Великого переселения народов, а также древние поселения в археологической округе могильника. Организаторы экспедиции обеспечивают волонтеров палатками, также на время экспедиции участникам будут предоставлены спальники и туристические коврики», — рассказал он.

При желании, участники экспедиции могут взять с собой свою палатку, спальник и другое необходимое оборудование.

Лагерь археологической школы расположен в живописном месте, на берегу реки Гарейка. В лагере будет бензиновый электрогенератор, а также инвертор, которые позволят использовать электроприборы небольшой мощности. Подзарядка сотовых и аккумуляторов от автомобилей.

В лагере будет организовано дежурство участников (приготовление пищи, уборка и прочие бытовые обязанности).

Запас провианта без излишеств. Райцентр недалеко, поэтому время от времени будет возможность побаловать себя разнообразными сладостями.

Общий сбор участников непосредственно перед выездом 17 августа 2020 года, к месту экспедиции отвозят организованно – автобусом. Экспедиция продлится до 30 августа 2020 года.

Заявки на участие принимаются в электронном виде.