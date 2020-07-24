В Башкирии школьник вместо ответа на ЕГЭ написал полный текст песни Бритни Спирс

В Башкирии выпускник Ярослав Зарубин вместо ответа на задание третьего блока ЕГЭ написал полный текст песни Бритни Спирс. Об этом стало известно из социальных сетей, куда он выложил бланк ответа после получения результата. Известно, что по профильной математике он получил 56 баллов.

Ярослав Зарубин учился я в СОШ №2 г. Межгорье.

«Планирую продолжить обучение в высшем учебном заведении — Уфу я рассматриваю как место для дальнейшего обучения, но не 100%. Также изучил вузы Курска, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Магнитогорска. Бритни Спирс я выбрал потому, что на данный момент довольно часто слушаю ее», — рассказал он.

О причинах своего поступка Ярослав отозвался буднично: он рассказывал тему ЕГЭ своим друзьям, и решил, что было бы неплохо написать что-нибудь в ответах вместо решения задания. Отметим, что проверяющие ЕГЭ в других бланках находили, например, рецепт пирога с яблоками.

«Вчитываясь в задание, понимал, что решить его для меня — невозможно, так как на это нужны практика и знание формул. А так как ни того, ни другого у меня не было, я решил, что напишу вместо 17-го задания. Готовился я к математике с репетитором, так как мне нужна дополнительная помощь в некоторых аспектах этого предмета: у меня больше уклон в гуманитарные науки. Я практически не волновался по поводу экзамена, ведь понимал, что если буду вводить себя в состояние излишнего стресса, то это ничем хорошим не кончится — такое уже было однажды, но не со мной, к счастью. С английским языком ситуация у меня значительно лучше», — отметил Ярослав Зарубин.

Помимо творчества Бритни Спирс он также увлекается любительской фотографией, чтением научных статей по IT, медицине и астрономии, компьютерным играм (в частности пошаговыми стратегиями) и периодически уходом за цветами, особенно он любит бархатцы.