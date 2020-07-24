Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 70.96 ↑

EUR 82.18 ↓

24 июля Пятница

Уфа   °

Молния
23.07.20: всего с COVID-19 - 6463, за сутки - 37 новых заражений, выздоровело 4775 (+12 за сутки), количество умерших - 21
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии школьник вместо ответа на ЕГЭ написал полный текст песни Бритни Спирс

ОБЩЕСТВО

В Башкирии выпускник Ярослав Зарубин вместо ответа на задание третьего блока ЕГЭ написал полный текст песни Бритни Спирс. Об этом стало известно из социальных сетей, куда он выложил бланк ответа после получения результата. Известно, что по профильной математике он получил 56 баллов.

Ярослав Зарубин учился я в СОШ №2 г. Межгорье.

«Планирую продолжить обучение в высшем учебном заведении — Уфу я рассматриваю как место для дальнейшего обучения, но не 100%. Также изучил вузы Курска, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Магнитогорска. Бритни Спирс я выбрал потому, что на данный момент довольно часто слушаю ее», — рассказал он.

О причинах своего поступка Ярослав отозвался буднично: он рассказывал тему ЕГЭ своим друзьям, и решил, что было бы неплохо написать что-нибудь в ответах вместо решения задания. Отметим, что проверяющие ЕГЭ в других бланках находили, например, рецепт пирога с яблоками.

«Вчитываясь в задание, понимал, что решить его для меня — невозможно, так как на это нужны практика и знание формул. А так как ни того, ни другого у меня не было, я решил, что напишу вместо 17-го задания. Готовился я к математике с репетитором, так как мне нужна дополнительная помощь в некоторых аспектах этого предмета: у меня больше уклон в гуманитарные науки. Я практически не волновался по поводу экзамена, ведь понимал, что если буду вводить себя в состояние излишнего стресса, то это ничем хорошим не кончится — такое уже было однажды, но не со мной, к счастью. С английским языком ситуация у меня значительно лучше», — отметил Ярослав Зарубин.

Помимо творчества Бритни Спирс он также увлекается любительской фотографией, чтением научных статей по IT, медицине и астрономии, компьютерным играм (в частности пошаговыми стратегиями) и периодически уходом за цветами, особенно он любит бархатцы.

ИА «Башинформ»
Теги: ЕГЭ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии при столкновении с грузовиком погиб водитель «Лады Ларгус»
В Мечетлинском районе Башкортостана на 127 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит около 04.00 часов утра 23 июля произошло смертельное ДТП с участием от
В Башкирии очень тяжелая история с медицинскими кадрами - Минздрав
В Башкирии очень тяжелая история с медицинскими кадрами. Об этом в медиацентре «Россия» 23 июля на онлайн-пресс-конференции по ситуации с коронавирусом з
В Башкирии по пути на тушение лесного пожара погиб волонтер
В Башкирии погиб волонтер, приехавший тушить лесной пожар на хребте Крака. Уроженец села Серменево прибыл для помощи лесникам и добровольцам, однако до м
В Башкирии 24 июля прогнозируются ливни и грозы
В Башкирии в пятницу, 24 июля, по прогнозам синоптиков, ожидаются кратковременные дожди, грозы, ночью местами ливни. Ветер северный, северо-западный умер
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть