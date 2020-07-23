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В Уфе будет построен Межрегиональный центр радионуклидной терапии

ПОЛИТИКА

Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл очередное тематическое онлайн-совещание в формате «Инвестчас», на котором, в частности, одобрили строительство в Уфе межрегионального центра радионуклидной терапии.

Проект представил гендиректор АО «Русатом Хэлскеа» Александр Шибанов. Он рассказал, что находясь в контуре Госкорпорации «Росатом», компания реализует инвестиционную программу по созданию сети центров диагностики и лечения злокачественных новообразований, болезней эндокринной, сердечно-сосудистой и нервной систем в регионах России. Объём инвестиций превышает 1,2 млрд рублей.

В качестве основной лечебной технологии применяется введение радиофармпрепаратов в организм человека для непосредственного воздействия изотопов на патологические очаги в тканях и органах.

С открытием центра в 2023 году регион также получит современную учебно-техническую базу для подготовки повышения квалификации специалистов, а также проведения клинических испытаний перспективных радиофармпрепаратов российского производства.

Участники «Инвестчаса» одобрили включение проекта в перечень приоритетных. Кроме того, Глава Башкортостана поручил Правительству республики и администрации Уфы оказать содействие компании в подборе земельного участка для строительства центра.

– Это важный во всех смыслах проект, – подчеркнул Радий Хабиров. – С его реализацией мы получим инвестиции, новые технологии, и, самое главное, улучшим качество здоровья наших жителей.

ИА «Башинформ»
Теги: Инвестчас
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