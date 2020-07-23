В Уфе появилась художественно оформленная мусорная площадка

Художник-оформитель Андрей Миляхов превращает старые, ржавые защитные экраны контейнерных площадок Уфы в яркие АРТ-объекты.

Рядом с домом по адресу улица Генерала Горбатова, 7/3 на контейнерной площадке появилась картина, на которой художник изобразил главные уфимские достопримечательности. В создании композиции живописцу помогали дети микрорайона. Заказчиком работ выступило ТСЖ дома.

«Было бы конечно шикарно, если бы каждый человек по своей профессии делал бы что-то яркое для своих дворов на благо наших детей. Ведь радость на их глазах — лучшая награда для нас — взрослых», — говорит Андрей Миляхов.