В Уфе появилась выполненная из меди скульптура лошади с жеребенком

На территории Башкирского государственного аграрного университета появился новый арт-объект – скульптура лошади с жеребенком. Высота композиции, сделанной из кованой меди, составляет почти два метра, вес – две тонны.

"Открытие памятника приурочено к 90-летнему юбилею нашего вуза, – говорит ректор Башкирского ГАУ Илдар Габитов. – Если золотой колос на штандарте университета символизирует связь с растительным, «зеленым» миром, то лошадь с жеребенком – миром животных".

Автором скульптор выступил Ильдус Закиров (среди других его работ: скульптура "Семья" на территории Республиканского клинического перинатального центра, памятник труженикам тыла и детям войны в Алкино и другие). Достопримечательность установлена напротив второго корпуса Башкирского ГАУ, в котором располагается факультет биотехнологий и ветеринарной медицины.