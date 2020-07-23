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Большинство случаев нарушения масочного режима фиксируется в сфере тороговли

ПОЛИТИКА

В Правительстве республики провели рабочее совещание с представителями крупных торговых сетей, посвящённое соблюдению противоэпидемических мер в торговых центрах и магазинах республики.

– Мы консультировались с врачами, инфекционистами, Роспотребнадзором и пришли к выводу: единственный способ продолжить борьбу с распространением инфекции – выполнять простейшие правила там, где наиболее высок риск заражения – в транспорте, магазинах, больницах, торговых центрах, фитнес-клубах. Масочный режим и социальную дистанцию в таких местах нужно соблюдать неукоснительно, регулярно проводить обработку помещений, – сказал глава республики Радий Хабиров.
Рейды, контролирующие выполнение указанных мер, начались 16 апреля 2020 года. Как доложил вице-премьер Правительства РБ Ирек Сагитов, по состоянию на 23 июля мобильные группы проверили более 41 тысячи организаций, составили 643 протокола. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в сфере торговли. – Мы не хотели бы снова закрывать торговые центры и другие общественные места. Но это во многом будет зависеть от эффективности предпринимаемых мер и от того, насколько эти меры соблюдают посетители и сотрудники торговых центров, – отметил первый вице-премьер Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

ИА «Башинформ»
Теги: масочный режим
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