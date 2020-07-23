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В Минздраве РБ прокомментировали непроверенные высказывания пользователей соцсетей

ПОЛИТИКА

Министерство здравоохранения РБ дало комментарий по ряду непроверенных утверждений, размещаемых пользователями социальных сетей.

Первое касается перевозки в машинах скорой помощи сразу нескольких пациентов. По данным Минздрава, довод о перевозке пациентов группами в машине скорой помощи не подтвердился. Как сообщил и.о. главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи (РССМП) Аяз Камалов, транспортировку на госпитализацию в стационары проводят согласно приказу Минздрава РБ о маршрутизации по профилю заболевания, для обеспечения равномерной загрузки госпиталей, бригады скорой медицинской помощи согласовывают каждую госпитализацию в индивидуальном порядке. Что касается укомплектованности, то бригады в РССМП достаточно укомплектованы. Ежедневно они госпитализируют порядка 100-150 пациентов.

Не подтверждается и слух о не выплатам сотрудникам "скорой" надбавок за работу с инфицированными больными. Согласно Постановлению Правительства РФ от 12 апреля 2020 года персоналу СМП, который имел контакт с пациентами с подтверждённым диагнозом COVID-19, выплаты производят в полном объеме.

В региональном Минздраве также опровергли слухи о переполненности 18-й больницы Уфы и высокой смертности пациентов. По информации главного врача ГКБ №18 города Уфы Жулдыбая Иржанова, по состоянию на 23 июля больница работает в штатном режиме, всех больных госпитализируют в палаты, постоянно имеется резерв свободных коек. Резкого роста числа умерших больных не отмечается, посмертный диагноз устанавливают в строгом соответствии с причиной, которая вызвала летальный исход.

ИА «Башинформ»
Теги: соцсети, Минздрав РБ
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