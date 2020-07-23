В Башкирии проверки показали: не все медики соблюдают масочный режим

По поручению Радия Хабирова сотрудники контрольного управления Главы РБ провели рейды по медицинским учреждениям. Проверки показали: далеко не все медработники уделяют должное внимание средствам личной защиты.

Так, небрежно относятся к санитарной безопасности врачи и медсестры Куганской сельской участковой больницы и Бижбулякской центральной районной больницы. Все необходимые средства защиты в этих больницах есть в полном объеме, но некоторые сотрудники ставят под угрозу собственное здоровье и здоровье окружающих.

К счастью, есть и положительные примеры. Все необходимые меры принимает персонал Бирской, Буздякской и Аскинской центральных районных больниц, поликлиники №2 ГКБ №18 и поликлиника №51 в Уфе. Здесь измеряют температуру на входе, обрабатывают руки, носят маски медработники и пациенты.

«Мы проводим проверки для того, чтобы оперативно решить вопросы, возникающие в медицинских учреждениях, — пояснил сотрудник контрольного Управления Главы РБ Антон Первушин. — В частности, нехватки средств индивидуальной защиты. Соответственно, если такие факты выявляются, они устраняются в кратчайшие сроки. К сожалению, необходимо отметить, что, несмотря на наличие в медицинских учреждениях достаточного количества средств индивидуальной защиты, в некоторых из них медицинский персонал пренебрегает и попросту не использует СИЗы, имея у себя в кабинете запас масок и перчаток».