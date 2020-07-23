В Уфе открылся новый диализный центр

В Уфе открылся диализный центр уфимского филиала ООО «ДиаЛайф». Медучреждение рассчитано на 120 пациентов с почечной недостаточностью. Это уже девятый центр данной компании в Уфе. Всего в Башкортостане работают более 30 пунктов гемодиализа.

Несмотря на то, что учреждение коммерческое, лечение для жителей республики здесь будет бесплатным. Центр гемодиализа работает в системе обязательного медицинского страхования в рамках программы государственных гарантий.

«Частные медучреждения задают планку того, как нужно предоставлять лечение. А там, где есть конкуренция, там есть высокое качество услуг. Вы боретесь за каждую человеческую жизнь. Спасибо за вашу работу», — заявил руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.