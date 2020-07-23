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Башкирия будет развивать индустрию мультипликации

ПОЛИТИКА
Фото: Gtrk.tv

Башкирия будет развивать индустрию мультипликации Фото: Gtrk.tv

В Доме Республики Глава РБ Радий Хабиров встретился с директором киностудии «Союзмультфильм» Борисом Машковцевым. Стороны обсудили перспективы развития анимационного производства в регионе. Во встрече также принял участие директор уфимской студии «Муха» Артур Абдрахманов.

«Союзмультфильм» представляет собой анимационный технопарк, формируя оптимальную производственную модель и формат взаимодействия с региональными студиями. Радий Хабиров подчеркнул, что уфимская студия «Муха», продукция которой пользуется широкой популярностью на российском мультипликационном рынке, вполне могла бы стать резидентом этого технопарка и способствовать продвижению лучших образцов анимации Башкортостана в масштабах страны. Так, сейчас студия работает над полнометражным мультфильмом «Северные амуры», посвящённым башкирским воинам в эпоху наполеоновских войн.

Совместная работа с «Союзмультфильмом» позволит студии масштабироваться и нарастить производственные мощности. Глава региона отметил, что дал поручение проработать вопрос предоставления студии «Муха» дополнительных площадей.

«Мы хотим предложить вам помощь в части расширения. Уже занимаемся этим, ищем помещение», — сказал Радий Хабиров.

Директор уфимской студии «Муха» Артур Абдрахманов, в свою очередь, предложил создать на её базе совместный с «Союзмультфильмом» учебный центр. Это позволит консолидировать творческую молодежь, обучить её по программам главной российской анимационной студии, а затем привлечь талантливых молодых аниматоров к работе над проектами.

Радий Хабиров и Борис Машковцев также обсудили возможность проведения в Уфе Всероссийского фестиваля мультфильмов, посвящённого 85-летию «Союзмультфильма», которое студия отметит в следующем году.

ИА «Башинформ»
Теги: мультипликация
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