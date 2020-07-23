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В Башкирии родным пропавшей без вести 10-летней Екатерины Столбовой нужна помощь в поисках

ОБЩЕСТВО
Фото: группа Лиза Алерт. Башкортостан, Vk

В Башкирии родным пропавшей без вести 10-летней Екатерины Столбовой нужна помощь в поисках Фото: группа Лиза Алерт. Башкортостан, Vk

В Башкортостане пятые сутки идут поиски пропавшей без вести 10-летней Екатерины Столбовой. Пока никаких зацепок, сообщила агентству «Башинформ» сестра девочки Алена.

«Ищем. Для поисков очень нужны добровольцы, а также лодки и техника — эхолот, квадрокоптеры. В поисках в районе реки Уфимки участвуют более 40 человек – мы, родственники, волонтеры организации «Лиза Алерт», сотрудники МЧС. «Лиза Алерт» и днём и ночью ищут, — рассказала Алена. — Мы не можем понять, как она попала в воду, не помешала бы помощь кинологов».

Приметы Екатерины: худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза.

Девочка была одета в розовую футболку, желтую жилетку и цветные шорты.

Всех, у кого есть какая-либо информация о том, где может находиться ребенок, а также по вопросам помощи, просят сообщать по номеру добровольцев: 8-800-700-54-52 или по телефону экстренных служб — 112.

Как информировало агентство «Башинформ», Иглинский межрайонный следственный отдел для всестороннего расследования и проведения более эффективных следственных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей без вести 10-летней Екатерины Столбовой, возбудил уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

Напомним, утром 19 июля девочка вышла из дома бабушки в деревне Устье-Салдыбаш Нуримановского района и пошла к берегу реки Уфы, где рыбачила ее старшая двоюродная сестра, после чего она пропала без вести. Сестра девочки, услышав шум возле воды, начала поиски ребенка, после чего обратилась к спасателям и в правоохранительные органы.

ИА «Башинформ»
Теги: поиски пропавших
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