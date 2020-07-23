В Башкирии 24 июля прогнозируются ливни и грозы

В Башкирии в пятницу, 24 июля, по прогнозам синоптиков, ожидаются кратковременные дожди, грозы, ночью местами ливни. Ветер северный, северо-западный умеренный, при грозах порывы до сильного.

ИА «Башинформ»

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