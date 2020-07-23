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В Башкирии очень тяжелая история с медицинскими кадрами – Минздрав

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии очень тяжелая история с медицинскими кадрами – Минздрав Фото: Ксения Калинина

В Башкирии очень тяжелая история с медицинскими кадрами. Об этом в медиацентре «Россия» 23 июля на онлайн-пресс-конференции по ситуации с коронавирусом заявила заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова, не вдаваясь в данные статистики.

«У нас изначально был дефицит кадров. И сейчас мы вынуждены формировать смену, которая уходит на 14 дней самоизоляции, и вновь возвращается на смену на 14 дней. Но эти 14 дней — это сейчас не 6 часов в СИЗе, а 4 часа. Значит, у врача будет за 24 часа три смены, а не две, как было раньше. Поэтому люди устают. Вчера врач рассказала, что в самую жару, в +38, +40 градусов, температура в СИЗе, внутри – от 70 до 80 градусов. Кроме того, медики уходят в отпуска, их никто не отменял. Мы пытаемся вернуться в стабильное, нормальное русло работы», — сообщила Ирина Кононова.

Она добавила, что в республике помогает с кадрами тактика рекрутерства.

«Спасибо БГМУ, сформировалась бригада, которую мы смогли отправить в Киргизию на помощь. Чуть полегче. Нам очень помогают ординаторы БГМУ. И, что немаловажно, наработан опыт. Единственное, мы всегда боимся COVID-диссидентства, которое тоже есть», — сказала представитель Минздрава РБ.

Как сообщало агентство «Башинформ», представители региональных ведомств – Минздрава, Роспотребнадзора, а также БГМУ высказали свое мнение по поводу прогноза развития ситуации с COVID-19 в республике.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, Минздрав, кадры, медики
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