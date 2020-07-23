Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе В Уфе в квартире жилого дома спасатели выловили куницу Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

В Уфе на днях спасатели выловили в одной из квартир жилого дома по улице Свободы куницу. В Информационно-диспетчерский центр города поступило сообщение, что на подоконнике в одной из комнат бегает зверек. Женщина, которая обнаружила у себя на кухне незваного гостя, закрыла в комнату дверь и сразу позвонила в «112».

«Спасатели нашли пушистого гостя под газовой плитой. Но поймать верткого и быстрого маленького хищника удалось не сразу: куница нашла пути отхода в ванную комнату по трубам и сбегала туда каждый раз, когда спасатели пытались ее вытащить из-под кухонного гарнитура. Очередная попытка все же увенчалась успехом, и спасатели аккуратно поместили зверька в переноску, затем вывезли в лесопосадку и отпустили на свободу», — рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.