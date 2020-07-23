Госдума ужесточила наказание за продажу насвая и снюса

Тему ужесточения наказания за продажу насвая и снюса инициировала общественность Башкортостана. Еще осенью прошлого года жители забили тревогу по поводу употребления этих веществ школьниками. Вопрос взял на личный контроль глава Башкортостана Радий Хабиров. Парламентарии приступили к работе над поправками в законе. В Госдуме автором законопроекта выступил депутат от Башкортостана Рафаэль Марданшин.

По его словам, изменения, внесенные в КоАП РФ, ужесточают наказание за оптовую и розничную продажу насвая и снюса. Причиной поправок стало то, что действующие штрафы не выполняют свою сдерживающую функцию и оставляют экономическую целесообразность в торговле этими веществами, даже при их периодической уплате.

«Потребление подростками снюса и насвая – острая проблема, которую необходимо решать на законодательном уровне. По мнению специалистов – врачей психиатров-наркологов, потребление насвая и снюса оказывает опасное влияние на здоровье, как детей, так и взрослых. Из-за широкой распространенности насвая и снюса их употребление является модным среди молодежи, а фактически может использоваться как метод подсадки на наркотические вещества. Необходимо увеличить штрафы за продажу насвая и снюса, так как существующая мера наказания была утверждена в 2013 году и не является барьером для продавцов, торгующих этими никотин содержащими смесями», — отметил Рафаэль Марданшин.

«В настоящее время существует проблема продажи данных никотиновых смесей через сеть Интернет, в связи с чем, считаю необходимым в дальнейшем разработать и принять поправки о введении административной ответственности за продажу и распространение насвая и снюса через Интернет», — добавил Рафаэль Марданшин.

Согласно принятому в третьем чтении закону, оптовая или розничная продажа насвая и снюса влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 20 тысяч рублей, на должностных лиц до 50 тысяч рублей и на юридических лиц до 150 тысяч рублей. Также была одобрена поправка, внесенная Рафаэлем Марданшиным, согласно которой продажа несовершеннолетнему насвая и снюса влечет за собой штраф для граждан в размере до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — до 70 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.