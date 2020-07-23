В Кремле заявили об отсутствии решения по открытию границ с другими странами

Контакты по открытию российских границ идут. Это будет происходить на принципах взаимности, однако решений по открытию пока нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счет от правительства России. Именно правительство и штаб занимается контактами с другими государствами. Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности. Как известно, контакты сейчас осуществляются, пока решений не принималось», — констатировал Песков.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям российского правительства.