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Уфимцы могут заказать металлочерепицу и комплектующие со скидкой

ОБЩЕСТВО

Уфимцы могут купить металлочерепицу и комплектующие ведущих производителей с хорошей скидкой. Компания «Металл Профиль» снизила цены прямо в разгар строительного сезона. Скидки доходят до 14% — отличная возможность экономии, ведь летом многие проводят строительные работы на загородных или дачных участках.

«Металл Профиль» — крупнейший российский производитель строительных материалов из стали с покрытием. Ведущее положение на рынке позволяет устраивать акции с значительным снижением цен. По условиям акции жители уральского региона могут приобрести металлочерепицу собственных брендов компании МОНТЕКРИСТО, МОНТЕРРОСА в фирменных покрытиях NormanMP®, PURMAN®, PURETAN®, VikingMP®E в комплекте со стандартными элементами отделки, снегозадержателями и гидропароизоляцией BIGBAND.

Подробнее про скидку:

комплект № 1 (металлочерепица, элементы отделки, снегозадержатели) ― со скидкой 12%; комплект № 2 (металлочерепица, элементы отделки, гидропароизоляция) ― со скидкой 12%; комплект № 3 (металлочерепица, элементы отделки, снегозадержатели, гидропароизоляция) ― со скидкой 14%.

Кроме того, действует скидка 8% на металлочерепицу ТРАМОНТАНА, МОНТЕКРИСТО, МОНТЕРРОСА в покрытиях PURETAN®, VikingMP®E, PURMAN®. Акция распространяется действует по 31 августа 2020 г. включительно в Уральском филиале ООО «Компания Металл Профиль Восток».

Чтобы ознакомиться с подробными условиями акции, перейдите по ссылке.

ИА «Башинформ»
Теги: Металл Профиль
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