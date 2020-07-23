Фото: пресс-служба УФСИН РФ по РБ В УФСИН Башкирии составили Топ-10 самых читаемых книг среди осужденных Фото: пресс-служба УФСИН РФ по РБ

В УФСИН России по Башкортостану подготовили рейтинг самых читаемых художественных произведений среди осужденных. На первом и втором местах оказались произведения классиков русской литературы: Л.Н. Толстого «Война и мир» и Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Затем идут зарубежные произведения: А. Дюма «Граф Монте-Кристо», «Три мушкетера», Э. Хемингуэй «Прощай, оружие!», Э. Ремарк «Жизнь взаймы», П. Коэльо «Алхимик», «Дневник мага», Дж. Р. Р. Толкин «Властелин колец», С. Кинг «Темная Башня».

Также ведомство составило рейтинг читаемых книг среди воспитанников Стерлитамакской воспитательной колонии. С большим удовольствием подростки читают зарубежную фантастику и романы-путешествия: Ж. Верн «Дети капитана Гранта», «Таинственный остров», Д. Лондон «Мартин Иден», А. Дюма «Граф Монте-Кристо», О. Уайльд «Портрет Дориана Грея», Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи».

«Библиотеки и читальные залы имеются в каждом учреждении, в том числе и в следственных изоляторах. Библиотечный фонд пенитенциарных учреждений республики насчитывает около 108 тысяч книг различной тематики. Большую часть составляет художественная литература. Также осужденные могут воспользоваться электронными книгами и прослушать аудиопроизведения», — рассказали в пресс-службе УФСИН РФ по РБ.