Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 70.78 ↓

EUR 81.59 ↓

23 июля Четверг

Уфа   °

Молния
23.07.20: всего с COVID-19 - 6463, за сутки - 37 новых заражений, выздоровело 4775 (+12 за сутки), количество умерших - 21
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о продолжительных ливнях

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о продолжительных ливнях Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает граждан об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, днем 23 июля в горных районах республики сохранятся продолжительные сильные дожди, сильные ливни, грозы.

Ветер северо-восточный умеренный, при грозах шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха днем составит 19-24 градусов.

МЧС РБ рекомендует соблюдать правила безопасности:

  • При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок на личном транспорте, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.
  • Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.
  • Если здание, в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.
  • Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе у магазина до смерти избили отца двоих детей - родные ищут справедливости
В уфимских пабликах и группах в соцсетях накануне вечером появились сообщения о жестокой расправе над 38-летним мужчиной – родственники добиваются справе
В ГИБДД Башкирии произошли кадровые изменения
В Госавтоинспекции Башкирии произошли кадровые изменения. О новом назначении в соцсетях 22 июля сообщил начальник ГИБДД РБ Динар Гильмутдинов. «Приказо
В Башкирии планируют ввести доплату учителям за работу на ЕГЭ в условиях коронавируса
Учителя и организаторы Единого госэкзамена в Башкирии могут получить единовременную выплату от республики. Региональное министерство образования разрабат
В трех больницах Башкирии введен карантин по коронавирусу
В трех больницах Башкирии введен карантин по коронавирусу, сообщает региональный Роспотребнадзор. Ограничительные мероприятия действуют с 8 июля в аку
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть