МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о продолжительных ливнях
МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о продолжительных ливнях Фото: Ксения Калинина
МЧС Башкирии предупреждает граждан об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, днем 23 июля в горных районах республики сохранятся продолжительные сильные дожди, сильные ливни, грозы.
Ветер северо-восточный умеренный, при грозах шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха днем составит 19-24 градусов.
МЧС РБ рекомендует соблюдать правила безопасности:
- При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок на личном транспорте, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.
- Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.
- Если здание, в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.
- Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.