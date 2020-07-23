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В ОНФ всерьез обеспокоены экологическим состоянием озера Аслыкуль и ситуацией вокруг него

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Эксперты Общероссийского народного фронта в Башкортостане провели мониторинг экологического состояния озера Аслыкуль. В ходе рейда выявлен целый комплекс проблем, требующих незамедлительного решения. Одна из самых острых и застарелых – организация сбора и вывоза отходов. Увеличенный контейнерный парк вопросы до конца не снял, а подписание договора с региональным оператором, осуществляющим вывоз отходов с данной территории, затянулось. Некоторые контейнеры установлены в необорудованных местах, которые не всегда доступны для мусоровозов. Поток туристов, желающих отдыхать на Аслыкуле, ежегодно увеличивается, но часто для них не созданы элементарные условия. Не хватает туалетных кабинок, а те, что есть, переполнены и не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Одной из проблем является нарушение водоохранной зоны: стоянка автомобилей и незаконные строения. Негативно сказывается и выпас скота местного населения. Не организованы места для поения домашних животных, что приводит к нарушению береговой линии, протекающих рек. Например, из-за этого заболачивается русло реки Шаралама, которая берет начало на одноименном водопаде, и вода не в полном объеме попадает в озеро.

Много вопросов вызывает и материально-техническое обеспечение природного парка «Аслыкуль». Недостаток персонала приводит к тому, что инспекторы вынуждены заниматься уборкой территорий в ущерб инспекционной работе.

«Много жалоб мы услышали, как от работников парка, так и от отдыхающих. Инспекторы недовольны тем, что Дирекция особо охраняемых природных территорий (ООПТ) их не слышит, на служебные записки не реагирует, сообщения о нарушениях не принимаются и не рассматриваются, отчеты по госзаданиям не ведутся. Туристы возмущены сбором финансовых средств при отсутствии элементарного сервиса. Учитывая все это, можем констатировать, что исполнение уставных целей парка поставлено под угрозу. Считаем целесообразным провести комплексный независимый аудит финансово-хозяйственной деятельности Дирекции ООПТ, а результаты разместить в открытых источниках. Это поможет снять взаимные претензии. И, конечно, необходимо менять подход к управлению особо охраняемыми природными территориями», — отметил модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Башкортостане Мурад Шафиков.
Он напомнил, что в поправках в Конституцию РФ сказано о том, что правительство обязано создать условия для сохранения природного наследия нашей страны для будущих поколений.
«К сожалению, ситуация, сложившаяся в природном парке Аслыкуль, сигнализирует о том, что будущее самого большого и уникального озера Башкортостана находится под угрозой», — подчеркнул Шафиков.
Агентство «Башинформ» ранее писало, что сотрудники природного парка «Аслы-куль» обратились к главе Башкирии с криком о помощи из-за ситуации, сложившейся на их месте работы. Тогда в официальном ответе Минэкологии республики было сказано, что на территорию природного парка для проверки направлены сотрудники ведомства. Однако, как показал рейд, за эти 10 дней, после того как материал был опубликован на сайте агентства, ситуация не изменилась в лучшую сторону.

ИА «Башинформ»
Теги: ОНФ, природные парки, озеро Аслыкуль
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