Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" В Кигинском районе установили обелиск участникам войны Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

В деревне Тугузлы Кигинского района появился новый обелиск участникам Великой Отечественной войны. Решение о необходимости этого мемориала было принято общим решением жителей населенного пункта.Построить данный памятник удалось благодаря региональному партийному проекту «Реальные дела» «Единой России». Из бюджета республики на установку было выделено порядка 190 тысяч рублей.

На мраморной плите высечены фамилии 104 тугузлинцев, навеки оставшихся на полях сражений, и 124 фронтовиков, вернувшихся с Победой в родное село.

«Этот обелиск — дань уважения подвигу земляков, сохранение вечной памяти о солдатах Великой Отечественной войны, не пожалевших здоровья и жизни во имя Победы. Мы благодарим их за мир и свободу, за настоящее и будущее, которые они подарили всем будущим поколениям», — поделился секретарь местного отделения партии Алмаз Гайфуллин.