Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 70.78 ↓

EUR 81.59 ↓

23 июля Четверг

Уфа   °

Молния
23.07.20: всего с COVID-19 - 6463, за сутки - 37 новых заражений, выздоровело 4775 (+12 за сутки), количество умерших - 21
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Кигинском районе установили обелиск участникам войны

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

В Кигинском районе установили обелиск участникам войны Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

В деревне Тугузлы Кигинского района появился новый обелиск участникам Великой Отечественной войны. Решение о необходимости этого мемориала было принято общим решением жителей населенного пункта.Построить данный памятник удалось благодаря региональному партийному проекту «Реальные дела» «Единой России». Из бюджета республики на установку было выделено порядка 190 тысяч рублей.

На мраморной плите высечены фамилии 104 тугузлинцев, навеки оставшихся на полях сражений, и 124 фронтовиков, вернувшихся с Победой в родное село.

«Этот обелиск — дань уважения подвигу земляков, сохранение вечной памяти о солдатах Великой Отечественной войны, не пожалевших здоровья и жизни во имя Победы. Мы благодарим их за мир и свободу, за настоящее и будущее, которые они подарили всем будущим поколениям», — поделился секретарь местного отделения партии Алмаз Гайфуллин.

ИА «Башинформ»
Теги: Великая Отечественная война
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе у магазина до смерти избили отца двоих детей - родные ищут справедливости
В уфимских пабликах и группах в соцсетях накануне вечером появились сообщения о жестокой расправе над 38-летним мужчиной – родственники добиваются справе
В ГИБДД Башкирии произошли кадровые изменения
В Госавтоинспекции Башкирии произошли кадровые изменения. О новом назначении в соцсетях 22 июля сообщил начальник ГИБДД РБ Динар Гильмутдинов. «Приказо
В Башкирии планируют ввести доплату учителям за работу на ЕГЭ в условиях коронавируса
Учителя и организаторы Единого госэкзамена в Башкирии могут получить единовременную выплату от республики. Региональное министерство образования разрабат
В трех больницах Башкирии введен карантин по коронавирусу
В трех больницах Башкирии введен карантин по коронавирусу, сообщает региональный Роспотребнадзор. Ограничительные мероприятия действуют с 8 июля в аку
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть