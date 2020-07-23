Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" В Октябрьском в рамках «Городской среды» преобразят парк и два сквера Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

В рамках федерального партийного проекта «Городская среда» «Единой России» в этом году в Октябрьском преобразятся три общественных пространства. Одно из них — излюбленное горожанами место отдыха парк «Нефтяник».

Появятся два новых сквера в старой и новой частях города. Первый уже радует жителей. Он расположился по улице Северной напротив многоквартирных домов № 20, 22, 26. Здесь появились зона отдыха, современное освещение, скамейки, большая оборудованная площадка для выгула собак. Также выполнена санитарная обрезка деревьев.

По второму скверу работы в разгаре. Он расположен в 34 микрорайоне около школы №20. Новая территория для отдыха горожан разместится рядом со спортивной площадкой и станет первым благоустроенным оазисом для жителей микрорайона.