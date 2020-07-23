Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" Работники УМПО поддержали установку стелы «Город трудовой доблести» в северной части Уфы Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Работники Уфимского моторостроительного производственного объединения выступили за установку стелы «Город трудовой доблести» в северной части Уфы, а именно – в сквере по улице Первомайской, напротив центрального входа Парка Победы. К такому мнению пришли сотрудники предприятия во время встречи с трудовыми коллективами регионального отделения партии «Единая Россия» на площадке Республиканского музея Боевой Славы.

«Уфимское моторостроительное производственное объединение – это предприятие, которое внесло серьезный вклад в Победу, а впоследствии – поспособствовало тому, чтобы Уфа получила гордое звание «Город трудовой доблести». Нам важно мнение вашего коллектива насчет установки памятного мемориала в столице», — обратился к работникам руководитель регионального исполкома партии Рустем Ахмадинуров.

Секретарь городского отделения «Единой России» Алина Сулейманова подробно рассказала о проектах стелы, которые предлагается выбрать. По ее словам, свои идеи выдвинули 13 уфимских архитекторов. Всего было предложено 15 вариантов эскизов памятного сооружения со смысловым значением, отображением исторических моментов. Жители города также будут выбирать площадку для стелы. Работники УМПО настояли на том, чтобы мемориал расположился в микрорайоне Черниковка.

«Большая часть ветеранов войны и труда – бывших работников нашего завода – проживают в северной части столицы. Им тяжело выезжать куда-то далеко в центр города. Тем более память о Героях войны по традиции чтят в Парке Победы, поэтому тружеников тыла нецелесообразно отделять», — рассказала заместитель председателя Совета ветеранов войны и труда ПАО «ОДК-УМПО» Галина Денисова.

«Более 75 тысяч человек переехали в Уфу. Было построено порядка 130 многоквартирных домов, около сотни общежитий. Сегодня 70% трудоустраиваемых на завод – это дети, внуки работников предприятия», — рассказал Николай Лютов.

Мнение спикера поддержали председатель первичной профсоюзной общественной организации предприятия Владимир Супов и представитель трудовой династии «Ивановых» с общим стажем 670 лет Юлия Строчко. Заместитель управляющего директора ПАО «ОДК-УМПО» Николай Лютов отметил, что именно благодаря эвакуации в начале войны целого предприятия численность населения столицы заметно выросла.Рустем Ахмадинуров поблагодарил участников встречи за выраженное мнение. Спикер отметил, что в ближайшую неделю планируется провести несколько встреч с трудовыми коллективами в Уфе. Далее на сайте регионального отделения «Единой России» запустится электронное голосование, где уфимцы смогут выбрать макет и месторасположение будущего мемориала.