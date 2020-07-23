Фото: Станислав Шахов; Уфимский городской планетарий Жители Башкирии смогут увидеть комету NEOWISE последний раз за семь тысяч лет Фото: Станислав Шахов; Уфимский городской планетарий

23 июля комета C/2020 F3 (NEOWISE) пролетит наиболее близко от Земли – на расстоянии 103,52 млн километров. Это будет один из последних дней, когда комету можно будет разглядеть невооруженным глазом, находясь в неосвещенном уличными огнями месте. Позднее она будет доступна для наблюдений только в телескопы. Об этом агентству «Башинформ» сообщила астроном Тамара Денисова.

Комета NEOWISE была обнаружена в марте 2020 года. В начале июля она находилась близко к Солнцу, а в течении нескольких недель ее можно было увидеть с Земли, за явлением наблюдали и жители Башкирии.

Положение кометы C/2020 F3 (NEOWISE) на небе 23 июля в полночь

«Комета NEOWISE была открыта 27 марта с помощью инфракрасного космического телескопа NEOWISE. Эта самая яркая комета этого века, которую жителям северного полушария можно было видеть даже невооруженным глазом. 3 июля NEOWISE прошла перигелий – ближайшую к Солнцу точку своей орбиты и стала доступной для наблюдений в северном полушарии. В сельской местности вдали от городских огней её прекрасно было видно невооруженным глазом, наблюдали комету и в бинокли, и в телескопы. И не только любителями астрономии было сделано множество фотографий кометы. Сейчас комета удаляется от Солнца и с каждым днем становится слабее. Она уже не такая яркая, как в середине июля», — рассказала Тамара Денисова.

Комета над Аркаимом 17 июля 2020г. Фото: Алексей Данилов

Сейчас комета видна в созвездии Большой Медведицы прямо под Большим ковшом. В следующий раз NEOWISE вернется к Солнцу только через семь тысяч лет, отметила астроном.

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) на фоне серебристых облаков. Фото российского космонавта Ивана Вагнера с борта Международной космической станции (МКС).