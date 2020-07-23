Фото: Валерий Шахов Абитуриенты Башкирии могут направить документы для поступления в вуз почтой Фото: Валерий Шахов

Башкирские абитуриенты могут направить документы для поступления в любой вуз почтой, сообщили в пресс-службе УФПС региона.

Подать документы для поступления в вуз можно в любом из 1280 почтовых отделений, расположенных в республике.

«Такой способ подачи документов избавляет абитуриента от необходимости самому ехать с документами в приемную комиссию, что особенно актуально в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки», — отметил пресс-секретарь УФПС РБ Борис Слуцкий и добавил, что письма абитуриентов обрабатываются в приоритетном порядке, а отделения связи, обслуживающие вузы, ежедневно доставляют поступившие письма по адресу.

Однако доставка почтовых отправлений в срок зависит не только от слаженной работы почты, но и от соблюдения отправителем простых, но важных правил.

Так, комплект документов следует отправлять письмом или бандеролью с объявленной ценностью, описью вложения и с уведомлением о вручении. Опись вложения гарантирует, что вы отправили все необходимые документы.

«Сохраняйте квитанцию, которую вам выдадут в почтовом отделении. Именно на ней указан трек-номер. Он понадобится для отслеживания вашего отправления. Уведомление, которое вернется к вам, когда письмо будет доставлено в вуз, является юридическим подтверждением получения документов, — подчеркнул Борис Слуцкий. — Важно правильно заполнить адрес и индекс — от этого зависит скорость доставки почтовых отправлений. Необходимо также указывать на конверте свой полный собственный адрес. Это поможет вернуть документы, если адрес получателя (приемной комиссии) указан неверно».