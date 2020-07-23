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Башкирские ученые возрождают знаменитый иглинский лук

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Башкирского ГАУ

Башкирские ученые возрождают знаменитый иглинский лук Фото: пресс-служба Башкирского ГАУ

Башкирские ученые возрождают знаменитый иглинский лук. В советские времена он пользовался большой популярностью не только в СССР, но и в ряде зарубежных стран. Этот сорт репчатого лука экспортировали даже на Кубу.

Сейчас ученые Башкирского ГАУ под руководством Ильгиза Асылбаева занимаются возрождением знаменитого репчатого лука из Иглинского района республики.

Новый сорт уже получил название «Иглинский-2». Сохраняя все качества оригинала, включая высокую урожайность, срок хранения до года, хорошую переносимость засухи или, наоборот, повышенной влажности, лук на полбалла превосходит его по показателям устойчивости к шейковой и бактериальной гнили.

«На сегодняшний день заявки на сорт и патент зарегистрированы в Госсорткомиссии России. Сейчас проводятся испытания на базе госсортучастков Башкирии, Челябинской области и Кургана, а также в Учебно-научном центре БГАУ», — сообщил доцент кафедры растениеводства, селекции растений и биотехнологии, доктор сельскохозяйственных наук Игорь Кузнецов.
Кроме того, семена для исследований на однородность, отличимость, стабильность (ООС) переданы на Тамбовскую государственную сортоиспытательную станцию, добавили в пресс-службе вуза.

В советские времена иглинский лук считался в Башкирии одним из лучших и был востребован на сельскохозяйственных ярмарках Москвы, Ленинграда, Сибири, Дальнего Востока, а также в европейских странах.

Ежегодно продажа иглинского лука приносила колхозникам значительные доходы. К примеру, среднегодовая прибыль колхоза «Победа» Иглинского района составляла около 100 тысяч рублей.

Однако со временем разведение иглинского лука в республике пошло на спад. Сортность лука не улучшалась, существовала масса разновидностей лука низкого качества, заготовительные организации вопросом повышения товарности лука не занимались. В результате ключевые производители репчатого лука – Иглинский, Алаторский, Калтымановский и Балтийский сельсоветы – загружались посевами других культур.

Галина Бахшиева
Теги: БГАУ, иглинский лук
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