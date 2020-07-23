Фото: УГЗ Уфы В Уфе мужчина едва не лишился ноги при ремонте автомобиля Фото: УГЗ Уфы

В информационно-диспетчерский центр Уфы накануне днем за помощью спасателей обратился мужчина. Он решил отремонтировать свою машину, загнав ее на эстакаду в гаражном кооперативе.

«Когда он начал спускаться вниз за инструментом, левой ногой провалился между металлическими прутьями и застрял. На место выехали сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы. Спасатели при помощи гидравлического инструмента аккуратно раздвинули арматуру, помогли мужчине выбраться, а затем сжали образовавшуюся расщелину, чтобы в нее больше никто не попал»,— рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты города.

Врач-спасатель осмотрел ногу, в медицинской помощи мужчина не нуждался.